Sorana Cirstea a fost eliminata sambata noaptea in turul doi al turneului de la Indian Wells de Venus Williams. Veterana sportiva americana (locul 8 în ierarhia WTA) s-a impus in doua seturi, cu 6-3, 6-4 în fața reprezentantei noastre, aflată pe locul 35.

Primul set a inceput sub semnul echilibrului, dar asta n-a durat mult, pentru ca Venus a reusit sa-si impuna jocul agresiv si a intrat in posesia setului dupa numai 33 de minute.

Sorana a inceput mult mai bine setul doi si a avut ocazia sa se desprinde la 3-0. Venus, ajunsa la 37 de ani, a reusit sa reintre in set cu patru game-uri castigate consecutiv. Sportiva noastra a reusit breakul cand americanca... citeste mai mult

azi, 13:00 in Sport, Vizualizari: 67 , Sursa: Amosnews in