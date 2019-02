Sorana Cîrstea a dezvăluit ce o opreşte să fie prietenă cu Simona Halep. Deşi se cunosc de la vârsta de opt ani, cele două sportive nu au legat o prietenie, iar numărul 92 WTA a explicat motivul.

"Nu am fost niciodată prietene apropiate. Suntem pur şi simplu colege de breaslă, ca-n orice job: cu unii colegi ai o legătură mai profundă, cu alţii nu. Nici când eram copii nu eram foarte apropiate, pentru că suntem două persoane extrem de diferite.

Nu există două persoane mai diferite decât noi două. Cu toate astea, respect ceea ce a făcut. Am vorbit întotdeauna extraordinar de frumos despre... citeste mai mult

