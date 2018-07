Tenismena Sorana Cârstea a donat, miercuri, un incubator Spitalului Judeţean Târgovişte, valoarea aparatului necesar secţiei Maternitate fiind de 75.000 de euro.

"Mă bucur enorm să pot fi prezentă astăzi aici la Târgovişte, oraşul meu, unde mi-am petrecut copilăria. Aceşti bani pe care i-am donat au fost banii pe care i-am primit la confruntarea România-Elveţia, bani pe care i-am câştigat jucând sub tricolorul României şi mereu am spus că pentru mine este o onoare să joc pentru România, niciodată nu am... citeste mai mult