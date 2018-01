Sora lui Dan Bordeianu a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei.

„Eu sunt Oana Sorescu şi în acest moment sunt perfect sănătoasă, lucru pe care nu puteam să-l întrezăresc în urmă cu 13 ani şi jumătate. Mi-au spus că mai am de trăit două luni şi jumătate.

Am doi băieţi absolut fabuloşi, care mă urmează pe acest drum. În momentul în care am primit acest diagnostic, dacă eu aş fi crezut în totalitate ce mi s-ar fi spus, aş fi căzut în depresie. Însă furia m-a mobilizat.

La o lună după ce am aflat această veste, am întâlnic un medic care se ocupa cu biorezonanţă. Eu mă credeam o victimă a unui virus.

