Madalina Ignat a interpretat cunoscuta piesa a Rihannei, Unfaithful, in auditiile pe nevazute ale sezonului 8. Unfaithful este cel de-al doilea single extras de pe albumul A Girl Like Me, al cantaretei din Barbados. La scurt timp de la data lansarii, piesa a devenit un hit la nivel international.



Desi timbrul Madalinei este unul cu adevarat deosebit, la fel ca cel al surorii ei, emotiile au cuprins-o, iar lucrul acesta s-a simtit in vibratia vocii ei. Niciunul dintre jurati nu si-a intors scaunul desi Smiley a fost pe punctul de a o face.



Pe tot parcursul reprezentatiei sale, Madalina si-a intors privirea catre cei care au venit sa o sustina.

