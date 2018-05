Filarmonica Piteşti organizează joi, 17 mai, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncţional, un concert vocal-simfonic, susţinut de orchestra simfonică a Filarmonicii Piteşti, dirijată de Alexandru Iosub, solistă fiind soprana Soyung Yu din Coreea de Sud. În program: George Gershwin - I got rhythm, Leonard Bernstein - I Feel Pretty, arie din Poveste din cartierul de Vest, Frederick Loewe - Wouldn't be loverly şi I could have danced din My Fair Lady, George Bizet -Serenada spaniolă, Léo Delibes - Les filles... citeste mai mult

