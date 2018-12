La 29 de ani de la căderea regimului comunist, Nicolae Ceauşescu adună în rândul populaţiei cele mai multe păreri pozitive şi cele mai puţine păreri negative dintre toţi preşedinţii pe care i-a avut statul român, se arată în cercetarea făcute de Institutul de Studii Sociale (ISOGEP). 64,3% dintre români au o părere bună despre Nicolae Ceauşescu, în timp ce numai 31,7% au o părere proastă. „Unul din cinci români are o părere excelentă despre Nicolae Ceauşescu. 45% dintre aceştia au mai puţin de 49 de ani (adică provin din generaţiile care aveau sub 20 de ani în Decembrie 1989). La polul opus, doar unul din paisprezece români are... citeste mai mult

