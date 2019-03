- Cercetarea sociologică realizată în luna martie arată un echilibru al forțelor politice. În Parlamentul European ar intra PSD, PNL, USR Plus, Pro România, ALDE și UDMR.

Potrivit sondajului INSCOP, PSD deține 26,9% din intențiile de vot, dacă duminica viitoare are avea loc alegeri. PNL e cotat cu 26,3%. Alianța 2020 USR Plus este cotată cu 15,3%, urmată la distanță de ALDE, cu 9,3% și partidul foștilor premieri Ponta și Tudose, Pro România, cu 9,1%. UDMR ar urma să obțină pragul electoral la limită, cu 5%, în timp ce PMP nu l-ar atinge, deoarece este cotat în sondajul INSCOP cu... citeste mai mult

