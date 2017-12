Doar 17% dintre romani cred ca tara merge in directia buna, la final de 2017, scorul celor satisfacuti de modul in care politicienii isi fac treaba in ceea ce priveste managementul societatii inspre tintele si angajamentele luate in campanii electorale fiind la un minim istoric, arata un sondaj IRES. De altfel, criza politica majora este perceputa ca fiind o amenintare la adresa vietii personale si sociale si apare in top 3 ingrijorari ale romanilor.

De asemenea, aproape 60% dintre romani sunt, la final de an, nemultumiti de felul in care traiesc. Media celor nemultumiti de felul in care traiesc este ridicata de cei cu studii superioare din esantion, precum si de

