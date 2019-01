PSD nu mai mai conduce în topul preferinţelor românilor, după arată un sondaj IMAS făcut la comanda Europa FM. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, primii în ceea ce priveşte intenţia de vot ar fi cei din PNL, care ar strânge 17,1%.

PSD a căzut pe locul al doilea cu o intenţie de vot de 16,4%. Locul al treilea ar fi ocupat de formaţiunea lui Călin Popescu-Tăriceanu, USR, care are o intenţie de vot de 7,5%.

ALDE are o intenţie de vot de 6,3%, în timp ce noua formaţiune înfiinţată de Dacian Cioloş, PLUS, ar strânge 5,3%. Pro România, formaţiune condusă de Victor Ponta are o intenţie de vot de 4,1%, iar UDMR ar strânge doar 3%. ... citeste mai mult

