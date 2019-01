Dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlament, 17,4 % dintre români ar vota cu Partidul Social Democrat, potrivit sondajului IMAS, pe luna ianuarie, realizat la comanda Europa FM. Pe locul doi, la aproximativ 2 procente se află Partidul Naţional Liberal, cu 15,2%, adică având un procent în scădere faţă de luna trecută. ALDE a înregistrat o creştere spectaculoasă la 9,2% de la 6,3%, în timp ce PLUS, formaţiune condusă de Dacian Cioloş are cu un procent în plus faţă de luna trecută,... citeste mai mult

