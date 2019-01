Sondaj: Conservatorii britanici se opun acordului pentru Brexit

Cu mai puţin de trei luni înainte ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană, Theresa May încă nu a câştigat susţinerea Parlamentului pentru acordul pe care l-a negociat cu blocul european.

May a amânat un vot în Parlament, planificat în decembrie, după ce a recunoscut că ar fi eşuat. Votul urmează să aibă loc în săptămâna care începe luni, 14 ianuarie.

Sondajul la care au participat 1.215 membri ai Partidului Conservator a relevat că 59% dintre ei se opun acordului, iar 38% sunt în favoarea sa.

Peste jumătate dintre cei chestionaţi au afirmat că nu consideră că acordul respectă rezultatul referendumului din 2016 prin care britanicii au votat ieşirea din... citeste mai mult

