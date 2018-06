Responsabilitati:

Aplicarea corecta a fiselor tehnice si semnalarea eventualelor probleme intalnite in proces

Prepararea amestecurilor de vopsea;

Vopsirea intr-o maniera uniforma si constanta cu pistolul;

Controlul calitatii produsului (grosime, stralucire, colorare, tensiune).

Cerinte:

Experienta in domeniu: minim 1 an;

Rigurozitate ;

Organizare si planificare .

Oferim:

Mediu prietenos de munca;

Training la locul de munca;

Conditii moderne de lucru cu echipamente de ultima generatie;

Stabilitatea locului de munca (contract de munca nedeterminat);

Tichete de masa (15 lei);

Tichete de masa (15 lei);

