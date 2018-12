Şi, pentru că vrea ca toată lumea să aibă un trup de vis, Adelina Pestriţu a împărtăşit meniul pe zile SOMODIETA şi noi vi-l redăm mai jos: SOMODIETA Adelinei Pestriţu, meniu pe zile ”Somodieta este dieta pe care am inventat-o fix de nevoie, după o perioadă de 9 luni în care am acumulat 14 kilograme. Sunt o fire ambiţioasă şi îmi doresc să se întâmple totul bătând din palme. Mă tot gândeam ce dietă să ţin. Am tot căutat pe internet, dar nimic nu m-a satisfăcut. Şi am zis aşa: dacă vreau să slăbesc, trebuie să aleg din tot meniul meu, un aliment pe care îl pot consuma zilnic, până slăbesc. De ce zilnic? Pentru că ştiu de foarte mult timp că organismul nu mai răspunde atunci când... citeste mai mult

ieri, 21:25 in Life, Vizualizari: 30 , Sursa: Adevarul in