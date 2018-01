Somnul te poate ajuta sa adopti o dieta mai sanatoasa? Cercetatorii au raspunsul O durata mai mare a somnului nocturn ar putea sa ii ajute pe oameni sa adopte diete considerate mai sanatoase, potrivit unui studiu realizat in Marea Britanie, informeaza Press Association.

Sursa foto: unsplash.com Social Adultii care si-au crescut numarul de ore dormite au consumat apoi in timpul zilei mai putine alimente bogate in zahar si au facut alegeri nutritionale mai bune, afirma cercetatorii de la King's College London (KCL).

Autorii studiului spun ca descoperirea lor confirma...

