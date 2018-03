Somnolență excesivă? Poate fi vorba de hipersomnie! Nevoia imperioasă, incontrolabilă, de a dormi pe parcursul zilei și timpul prea lung dedicat somnului descrie hipersomnia, tulburare care are urmări asupra vieții personale și profesionale.

Tuturor ni se poate întâmpla să trecem uneori prin stări de somnolență ziua, de pildă, când nu am dormit suficient sau am avut un somn neodihnitor. La cei cu hipersomnie, această stare se menține. Medicii diagnostichează hipersomnia când somnolența excesivă există de cel puțin 1 lună, când apare zilnic (în contextul unui somn de noapte normal), perturbând activitatea socio-profesională a persoanei.

