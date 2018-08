Somatii pentru detinatorii de garaje

Primaria Braila, atentioneaza detinatorii de garaje sa elibereze domeniul public pentru a permite proiectelor de amenajare cu parcari noi, sa fie puse in aplicare.

Atentionari, au primit in momentul de fata detinatorii de garaje din doua cartiere din Braila, mai exact, in cartierul Obor si in cartierul Marna din apropierea garii CFR.

Peste 60 de garaje vor trebui desfiintate pentru a initia procesul de amenajare a unor loturi de parcari licitat de Primarie.

Propietarii acestor garaje au fost somati ca pana pe data de 15 septembrie sa elibereze domeniul public.

Daca nu se vor conforma somatiilor,