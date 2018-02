La sfarsitul lunii noiembrie 2017, in judetul Vaslui s-a inregistrat un numãr de 54.933 salariati. În aceeasi lunã, castigul salarial mediu net a fost de 1.925 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.150 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 1.611 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 1.533 lei. Tot la sfarsitul anului trecut, castigul salarial mediu brut a fost de 2.688 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (3.022 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 2.218 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 2.122 lei. Conform datelor... citeste mai mult