La cel mai important târg agricol al Transilvaniei, Agraria, ediţie care va fi dedicată anul acesta soluţiilor inteligente în agricultură, Iridex Group Plastic va prezenta o gamă extinsă de produse şi servicii, atât din portofoliul propriu, cât şi pe cele propuse de principalii săi parteneri, printre care companiile Irrimec și W. L. Gore & Associates, Inc. Ajuns la cea de-a 24-a ediţie, târgul Agraria are loc în perioada 19-22 aprilie, în localitatea Jucu, judeţul Cluj, sub tema generală „Inovaţie în zootehnie”. Iridex Group Plastic îi aşteaptă... citeste mai mult

azi, 17:24 in IT&C, Vizualizari: 57 , Sursa: Agora in