Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor – Braila 2018 Braila, hotel Belvedere– 24 mai 2018

BTL Design si Agora Group va invita la dezbaterea deschisa „SOLUTII PENTRU DEZVOLTAREA IMM-urilor – Braila 2018 ce va avea loc in data 24 mai 2018 incepand cu ora 9.30, la sala de conferinte a hotelului Belvedere din Braila

Va propunem un eveniment in care puteti afla informatii noi, care va pot folosi in procesul de dezvoltare a afacerii sau puteti interactiona si face schimb de experienta cu alti antreprenori si intreprinzatori.

De aceea am invitat pentru dumneavoastra reprezentanti ai autoritatilor locale si centrale cu impact in... citeste mai mult