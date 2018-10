România a devenit, pentru trei zile, gazda celui mai important eveniment dedicat cercetării şi inovării in domeniul criogenarii şi noilor tehnologi de protejare a mediului înconjurător. Cei mai importanţi oameni de ştiinţă din România şi din lume s-au reunit la Băile Govora în cadrul unei conferinţe internaţionale. Evenimentul a fost organizat de Institutul Naţional de Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice din Râmnicu Vâlcea, în parteneriat cu Fundaţia Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României.

