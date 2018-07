Solutii inovatoare pentru companii in implementarea eficientizarii energetice: TUD Financial Solutions reprezinta Romania in programul guarantEE Compania TUD Financial Solutions, parte a grupului de companii TUD Group, reprezinta Romania in proiectul guarantEE din cadrul Programului de Cercetare si Inovare European Horizon 2020. Proiectul urmareste dezvoltarea unor solutii inovatoare privind utilizarea Contractului de Performanta Energetica (CPE), cresterea flexibilitatii acestui contract pentru a putea fi utilizat atat in sectorul public, cat si in cel privat,... citeste mai mult