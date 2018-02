IBM Storage – al doilea furnizor mondial de solutii software pentru stocare – anunta un set amplu de inovatii in portofoliul de solutii de stocare definit de software (Software Defined Stograge - SDS), de protectie a datelor si de sisteme de stocare.

Datorita cresterii exponentiale a volumului de date si a valorii existente in aceasta vasta comoara a informatiilor, multe intreprinderi din secolul XXI fac eforturi in vederea modernizarii infrastructurii IT traditionale, profitand in acelasi timp de arhitecturile multi-cloud si de aplicatiile AI. Continuand investitiile IBM in consolidarea capabilitatilor SDS, de protectie a... citeste mai mult

