Bosch oferă deja soluții de mobilitate pentru orașele mari. The Coup, serviciul e-scooter sharing, este un exemplu. După ce a debutat la Berlin, a fost lansat acum la Paris. Bosch a introdus 1.600 de scutere electrice pe șosele şi vor urma mai multe. Orice persoană cu vârsta peste 21 de ani, care deține un carnet de conducere internațional sau european de categoria B, poate folosi acest serviciu. Aplicația The Coup permite utilizatorilor să găsească, să rezerve și să plătească pentru cel mai apropiat scuter electric și apoi pur și simplu să îl conducă - toate acestea fără o cheie. O cască și două baterii încărcate sunt depozitate sub scaun. Coup se asigură că bateriile... citeste mai mult