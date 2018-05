Solutie la criza fortei de munca din piata logistica: hosteluri in cadrul parcurilor

Piata de spatii industriale si logistice din Romania va continua tendinta ascendenta de anul trecut si in 2018, conform previziunilor Dunwell, prima si singura agentie de brokeraj din Romania specializata exclusiv in segmentul industrial al pietei imobiliare.

Această evoluție vine pe fondul unui an 2017 cu performanțe record în ceea ce privește portofoliile de spații logistice și industriale. Aproximativ 350.000 m2 de noi spații au fost adăugate celor existente, reprezentând o creștere de 13% față de... citeste mai mult