Antoinio Jakolis (26 de ani) s-a întors la FCSB după un împrumut reuşit în Cipru, la Apollon Limassol, şi, ca să rămână, e gata să se sacrifice. Adus iniţial la formaţia roş-albastră cu gândul de a juca fundaş dreapta, fotbalistul a protestat şi în cele din urmă, după un prim sezon, a fost cedat sub formă de împrumut.

Acum, la revenirea în România, Jakolis nu mai pare atât de reticient la ideea de a juca fundaş dreapta. Pe post, FCSB îl are pe Romario Benzar, dar şi Mihai Bălaşa poate juca la nevoie acolo. Croatul spune că nu are o...

