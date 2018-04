Soluția pentru dezvoltarea Constanța 2017

BTL Design impreună cu trustul de presa Agora Group vă invită la dezbaterea deschisă „SOLUŢII PENTRU DEZVOLTAREA IMM-urilor – Constanța 2017 ce va avea loc in data 26 aprilie incepand cu ora 9.30, la sala de conferinte a hotelului SOFIANU.

Vă propunem un eveniment în care puteți afla informații noi, care vă pot folosi în procesul de dezvoltare a afacerii sau puteți interacționa și face schimb de experiență cu alți antreprenori și întreprinzători.

De aceea am invitat pentru dumneavoastră reprezentanți ai autorităților locale și centrale cu impact în mediul economic și vorbitori din mediul privat care pot veni cu soluții aplicate în business.

