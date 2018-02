Ninsorile și gerul au cuprins chiar și zone ale europene, unde zăpezile sunt atât de rare încât localnicii nu au utilaje de deszăpezire sau de aruncat cu sare pe drumuri.

În insula Brač, din Croația, a nins atât de mult încât oamenii au fost nevoiți să improvizeze.

În imaginile postate pe rețelele de socializare, un tractor trece pe străzi trăgând după el o sanie, de pe care un bărbat aruncă sare pe stradă.



A rather rare event of winter road maintenance on the island of Brač, Croatia on Feb 26th. Snow is... citeste mai mult