SOLSTIŢIU de VARĂ 2018. În astronomie, se numesc solstiții cele două momente din an când planul determinat de centrul Soarelui și de axa de rotație a Pământului este perpendicular pe planul orbitei Pământului.

SOLSTIŢIU de VARĂ 2018. În cele două momente ale anului unghiul făcut de razele soarelui cu orizontul la amiază este cel mai mare (vara) sau cel mai mic (iarna) din an. Variația acestui unghi în cursul anului se explică prin aceea că axa de rotație a Pământului nu este perpendiculară pe orbita lui.

SOLSTIŢIU de VARĂ 2018. În jurul datei de 21 iunie (cel mai adesea), sau 22 iunie, în emisfera nordică are loc