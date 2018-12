Solstitiu de iarnã: cea mai lungã noapte din an

ZI SCURTÃ… Anul acesta, cea mai scurtã zi si cea mai lungã noapte a anului va fi sâmbãtã 22 decembrie, începând cu ora 00:23. Fenomenul este legat de miscarea anualã aparentã a Soarelui pe sfera cereascã, ce reprezintã consecinta miscãrii reale a Pãmântului în jurul Soarelui. Ziua în care are loc solstitiul de iarnã în emisfera nordicã, în emisfera sudicã se aflã în desfãsurare solstitiul de varã. Solstitiul de iarnã se produce când înãltimea Soarelui deasupra orizontului si intervalul diurn sunt minime (la sud de cercul polar de nord, Soarele nu rãsare si se aflã la unghiul maxim sub orizont). Este ziua anului în care lumina zilei are cea mai scurtã duratã în emisfera... citeste mai mult