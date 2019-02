Manchester United a învins Leicester, scor 1-0, în etapa cu numărul 25 din Premier League. Unicul gol al meciului a fost reuşit de Marcus Rashford, în minutul 9.

Antrenorul interimar al oaspeţilor, Ole Gunnar Solskjær, şi-a trecut în cont a noua victorie pe banca "diavolilor". Cu nouă succese şi o remiză, în primele zece meciuri, Manchester United a revenit la viaţă. Pogba şi-a trecut în cont o nouă pasă decisivă şi confirmă faptul că sub comanda lui Jose Mourinho nu putea să se exprime la adevărata sa valoare. Sub comanda lui Solskjær, Pogba are şase goluri şi cinci pase decisive, cel mai mult... citeste mai mult