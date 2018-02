Trupa "The Humans" va reprezenta România la Eurovision 2018, cu piesa "Goodbye". Este alegerea publicului la finalul un show extraordinar, care a avut loc aseară, la Sala Polivalentă din București. Telespectatorii au votat timp de o oră pentru a desemna piesa care va concura la Eurovision, competiție găzduită în acest an de Lisabona.

