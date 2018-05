Solicitarea pentru azil in Romania, a unui tunisian depistat in Braila,ia fost respinsa

Politistii de imigrari din Braila au depistat un barbat de 46 de ani din Tunisia, care nu mai avea drept de sedere pe teritoriul Romaniei. Acesta a fost luat in custodie publica in vederea indepartarii sub escorta de pe teritoriul Romaniei, iar la iesirea din tara va fi instituit consemnul de nepermitere a intrarii pentru o perioada de 5 ani.

Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari al judetului Braila, in cooperare cu IPJ Braila, au desfasurat, la data de 10 mai , o actiune pe linia prevenirii si combaterii sederii ilegale a cetatenilor straini, pe raza de competenta.

In cadrul activitatilor intreprinse, a fost depistat, cu sedere ilegala, un barbat...

