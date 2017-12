Solange Knowles, sora mai mica a artistei Beyonce, a marturisit ca sufera de o tulburare a sistemului nervos Solange Knowles, sora mai mica a cantaretei Beyonce, a fost nevoita sa-si anuleze concertul pe care trebuia sa-l sustina de Revelion in Africa de Sus din pricina unei tulburari a sistemului nervos autonom .

In ultimele cinci luni am incercat sa trec peste o boala autonoma. Nu a fost deloc o calatorie usoara… Cateodata ma simt bine, alteori nu. Este un diagnostic complicat si inca mai invat despre el. In acest moment, medicii nu...

