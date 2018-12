Soferul unei masini cu volan pe dreapta a spulberat o femeie, pe o trecere de pietoni!

GRAV… O femeie din Vaslui a fost victima unui accident rutier, petrecut pe strada Stefan cel Mare, din municipiul resedinta de judet, in apropiere de fosta moara de grau. Femeia se angajase regulamentar in traversarea strazii, insa, chiar pe trecerea de pietoni, o masina cu volan pe dreapta, a izbit-o in plin. Vehiculul in cauza era condus de un barbat din localitatea Muntenii de Sus. La fata locului s-a deplasat imediat Ambulanta TIM. Victima a fost preluata in stare de constienta si transportata la Spitalul Judetean. Politistii efectueaza... citeste mai mult