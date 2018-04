Un adolescent in varsta de 17 ani a murit in noaptea de miercuri spre joi dupa ce a fost accidentat de o masina a Politiei, intr-o intersectie din Drobeta Turnu Severin. Potrivit primelor date, echipajul era in misiune. Soferul, un agent din cadrul...

9am, 11 Noiembrie 2010