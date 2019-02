Soferita prinsa in trafic cu ITP-ul si asigurarea la masina false

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati au depistat in trafic, o femeie care conducea un autoturism care avea autocolantul care atesta efectuarea inspectiei tehnice periodice si asigurarea de tip Carte Verde false.

In data de 21 februarie, in jurul orei 12.30, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control in zona de competenta, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Galati – I.T.P.F. Iasi a oprit in trafic, pentru control, pe o artera din municipiul Galati, un autoturism marca Peugeot... citeste mai mult

