Botosaneanca prinsa cu aproape 140 kg de tutun pentru narghilea ascunse intr-un microbuz. Miercuri, in jurul orei 16.30, s-a prezentat in P.T.F. Siret, pe sensul de intrare in tara, Diana B, domiciliata pe raza judetului Botosani, conducand un microbuz marca Ford Tranzit. In baza unei analiza de risc, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit asupra masinii si bagajelor.



Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in bagajele personale, cantitatea de 137 kg tutun pentru narghilea, cu diverse arome, de provenienta ucraineana. Potrivit Obiectiv Rădăuţi, intreaga... citeste mai mult

azi, 11:31 in Locale, Vizualizari: 34 , Sursa: Botosaneanul in