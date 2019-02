„Este o idee pe care am preluat-o, nu îmi aparţine, nu am drepturi de autor. Am preluat-o şi este o idee interesantă pe care ar trebui să o discutăm cu CNAIR, pentru a încerca să vedem în ce măsură există posibilitatea şi tehnică şi de realizat tehnic, astfel încât, odată cu citirea numerelor maşinilor şi identificarea lipsei rovinietei, să se facă o matchuire cu bazele de date, astfel încât să se identifice şi maşinile neasigurate prin asigurarea obligatorie RCA", a spus Cristian Roşu, citat de Agerpres.

Prezent la eveniment, directorul general al CNAIR, Narcis Neaga, a afirmat că din punct de vedere tehnic se... citeste mai mult

azi, 12:12 in Social, Vizualizari: 24 , Sursa: Adevarul in