Soferi romani de TIR prinsi conducand cu ochii in laptop / motivul neatentiei FILMELE XXX

Stirile despre inconstienta unor soferi par sa nu se mai sfarseasca. De data aceasta totul s-a petrecut in Franta. Mai multi soferi romani de TIR au fost prinsi acolo conducand cu ochii in laptop, uitandu-se la filme pentru adulti. Controalele politiei i-au depistat pe camionagii noaptea, pe A36, in apropiere de Bessoncourt.

Controalele au avut loc incepand cu mijlocul lunii decembrie si politistii au depistat sapte soferi de TIR straini, romani, polonezi, cehi si spanioli, care conduceau cu ochii in laptop, privind la filme... citeste mai mult