Soferi prinsi in timp ce conduceau fara permis de conducere

Azi-noapte, la ora 00:15, politisti din cadrul Serviciului Rutier l-au depistat pe un brailean de 20 ani in timp ce conducea un autoturism pe strada Plutinei, din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

A fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea o imbibatie alcoolica de 0,38 mg/l in aerul expirat.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a poseda permis de conducere.

La data de 14.07.2018, orele 01:30, in timp... citeste mai mult

