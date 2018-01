Ziarul „Argeşul” a început în forţă noul an. Nu o spunem ca să ne lăudăm, cifrele vorbesc de la sine. În ianuarie am reuşit să depăşim bariera de 50.000 vizitatori unici şi ne-am oprit la valoarea de 53.880. Odată cu asta, am mai stabilit câteva...

Ziarul Argesul, 3 Februarie 2016