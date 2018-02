Poliţiştii Biroului Rutier Botoşani, au depistat marţi pe drumul judeţean DJ 208 C, un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani, din localitatea Tudora.



Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat alcoolscopic, valoarea indicată fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la o unitate medicală în vederea recoltării de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.



Oamenii legii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.



