Sofer „necorespunzator ” depistat la controlul de frontiera

Luni dimineatã, in jurul orei 2.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita Iasi, pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei, cetãteanul din R. Moldova Serghei B., in varstã de 29 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitarã si o semiremorcã, ambele inmatriculate in judetul Iasi. La controlul de frontierã, in urma verificãrilor specifice efectuate, politistii de frontierã au constatat cã masa totalã autorizatã a ansamblului de vehicule in cauzã este de 59.500 Kg, iar pentru a putea conduce ansamblul de vehicule in cauzã soferului ii este... citeste mai mult