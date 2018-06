In orasul Mioveni a nins, insa zapada nu a creat probleme in trafic, ci s-a circulat in conditii destul de bune. Utilajele de deszapezit au fost pregatite sa intervina pentru a degaja carosabilul, inca de la orele 3.30. Procedura de deszapezire a fost...

Bitpress, 28 Noiembrie 2013