Polițiștii din cadrul Secţiei nr. 3 Poliţie Rurală Popricani au oprit marţi, pentru control, pe DN 24 C, în comuna Popricani, un autoturism, condus de un tânăr, de 26 de ani, din județul Botoșani.



Întrucât șoferul emana halena alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.



Tânărul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcolemiei. Poliţiştii ieşeni au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcolului sau a altor substanţe.



