S-a urcat la volan deşi avea permisul suspendat de un an de zile. La data de 14 ianuarie, ora 12.50, poliţişti din cadrul Biroului Ordine Publică l-au oprit în trafic, pentru control, pe un bărbat de 32 de ani din Brăila. Acesta conducea un autoturism “Peugeot” pe Calea Călăraşilor.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că acesta are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat din data de 13 ianuarie 2018. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal şi se continuă... citeste mai mult

