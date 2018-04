Luni, 9 ianuarie, un sofer brailean, in varsta de 42 de ani, a fost prins in localitatea Maracineni, judetul Buzau, in timp ce gonea cu 106 km/h. Barbatul se deplasa pe drumul national 2 cand a fost reperat de radarul politiei. Vitezomanul a fost...

Info Braila, 10 Ianuarie 2017