Poliţiştii oraşului Ştefăneşti aflaţi joi în exercitarea atribuţiilor de serviciu au oprit pentru control pe drumul naţional DN 24 C un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani.



S-a procedat la testarea alcoolscopică a conducătorului auto, valoarea rezultată fiind de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind ulterior condus pentru recoltarea de probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.



Poliţiştii botoşăneni efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de conducere sub influenţa alcoolului.



acum 48 min. in Locale, Vizualizari: 26 , Sursa: Botosaneanul in