Sofer beat si cu permisul suspendat, urmãrit de politisti

Duminicã, 9 iulie, in jurul orelor 02.30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Barlad, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe strada Mihai Eminescu, au pornit in urmãrirea unui autovehicul al cãrui conducãtor nu a oprit la semnalele acestora. Bãrbatul, in varstã de 29 de ani, domiciliar in Barlad, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,30 mg/l alcool pur in aerul expirat, drept pentru care conducãtorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre... citeste mai mult